Август, 25 в 16:59

Ночью 25 августа под Мелитополем силы сопротивления взорвали штаб, где оккупанты готовились к псевдореферендуму.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров. Он отметил, что все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться.

— Сегодня ночью взорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Там рашисты готовились к “голосованию” и выдавали российские паспорта. Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума как можно дальше, — написал он.

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Напомним, что 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль с “гауляйтером” Иваном Сушко.

Он отвечал за проведение псевдореферендума в Михайловском районе.

По словам Федорова, из-за зачистки коллаборантов у россиян нет “ни четкой даты проведения псевдореферендума на оккупированной части Запорожской области, ни детальных планов”.