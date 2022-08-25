Серпень, 25 в 16:59

Вночі 25 серпня під Мелітополем сили спротиву підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що все, що хоча б якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись.

– Сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувалися до “голосування” та видавали російські паспорти. Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі, – написав він.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області підірвали авто з “гауляйтером” Іваном Сушком.

Він відповідав за проведення псевдореферендуму у Михайлівському районі.

За словами Федорова, через зачистку колаборантів у росіян немає “ані чіткої дати проведення псевдореферендуму на окупованій частині Запорізької області, ані детальних планів”.