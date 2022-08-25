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Факти / Україна

Під Мелітополем підірвали штаб, де окупанти готувались до “референдуму” – Федоров

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Мелітополь

Вночі 25 серпня під Мелітополем сили спротиву підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що все, що хоча б якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись.

– Сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувалися до “голосування” та видавали російські паспорти. Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі, – написав він.

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Нагадаємо, що 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області підірвали авто з “гауляйтером” Іваном Сушком.

Він відповідав за проведення псевдореферендуму у Михайлівському районі.

За словами Федорова, через зачистку колаборантів у росіян немає “ані чіткої дати проведення псевдореферендуму на окупованій частині Запорізької області, ані детальних планів”.

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