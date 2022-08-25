Август, 25 в 18:25

Во вторник, 23 августа, во временно оккупированном Херсоне российские военные похитили воспитательницу детского сада Елену Наумову.

Об этом в Facebook сообщил ее сын Николай. По словам мужчины, о его матери уже два дня ничего не известно.

Елену похитили из собственного дома, около 11:00

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– Знаю, что приехали люди в форме с автоматами и забрали ее. Она обычный человек, что могут требовать, не знаю. Точно знаю, что было похищение, потому что соседи видели, – сказал Николай Наумов.

На данный момент сын Елены находится за границей, поэтому просит всех неравнодушных о помощи.

В комментариях к публикации многие выразили возмущение действиями оккупантов. Пользователи отмечают, что часто видели видео Елены в социальной сети TikTok.

Она снимала ролики, где рассказывала о жизни в оккупации, а также выражала поддержку Украине и ее защитникам.