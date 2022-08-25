Серпень, 25 в 18:25

У вівторок, 23 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні російські військові викрали виховательку дитсадка Олену Наумову.

Про це у Facebook повідомив її син Микола. За словами чоловіка, про його матір вже два дні нічого не відомо.

Олену викрали з власного дому, близько 11:00

Зараз дивляться

– Знаю, що приїхали люди у формі з автоматами і забрали її. Вона звичайна людина, що можуть вимагати, не знаю. Точно знаю, що було викрадення, бо сусіди бачили, – сказав Микола Наумов.

Наразі син Олени перебуває за кордоном, тож просить всіх небайдужих про допомогу.

У коментарях до публікації багато людей висловили обурення діями окупантів. Користувачі мережі зазначають, що часто бачили відео Олени у соціальній мережі TikTok.

Вона знімала ролики, в яких розповідала про життя в окупації, а також висловлювала підтримку Україні та її захисникам.