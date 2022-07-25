Июль, 25 в 17:45

Во временно оккупированном Энергодаре российские военные похитили около 100 работников Запорожской АЭС.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин. Он отметил, что в плену людей пытают, а к работе на станции из них возвращаются только единицы.

– Среди работников станции они похитили до ста человек. И из этих людей лишь некоторые потом возвращаются на работу со сломанной психикой, сделав заявление, что они любят “русский мир” из-за тех пыток, которые применяют к ним захватчики, — рассказал он.

Котин добавил, что в настоящее время в городе Энергодар находятся около 10 тыс. работников ЗАЭС из общего количества персонала более 11 тыс. Однако не все они работают на станции в постоянном режиме.

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Отметим, что ранее Главное управление разведки просило жителей оккупированного Энергодара предоставить украинским спецслужбам информацию о ситуации в городе.

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