Российские захватчики сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской атомной электростанции. В 60 метрах от реактора №5 они разместили бронетранспортеры.

Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании. Они напомнили, что крупнейшая в Европе АЭС была захвачена еще в начале марта.

Эксперты считают, что РФ, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3fhM5JyOS6

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022