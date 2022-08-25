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Факты / Украина

РФ развернула военную технику в 60 метрах от реактора на ЗАЭС — спутниковые снимки

Ольга Тетеріна, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Российские захватчики сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской атомной электростанции. В 60 метрах от реактора №5 они разместили бронетранспортеры.

Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании. Они напомнили, что крупнейшая в Европе АЭС была захвачена еще в начале марта.

— Снимки от 21 августа показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были размещены в пределах 60 метров от реактора №5. Российские солдаты, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостиками, — отметили в разведке.

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Эксперты считают, что РФ, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях.

– Пока Россия оккупирует ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушения систем охлаждения, повреждение резервного источника питания или ошибки работающих под давлением, – добавили в Минобороны.

Кроме того, на спутниковом снимке, опубликованном изданием The Guardian, видно, что российские транспортные средства припаркованы в турбинных залах двух действующих реакторов и под высокими площадками между реакторами.

Фото: Maxar

Напомним, что оккупанты разработали детальный план отключения ЗАЭС от энергосети Украины, рискуя катастрофическим выходом из строя систем охлаждения.

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