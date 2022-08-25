Серпень, 25 в 12:19

Російські загарбники зберегли посилену військову присутність на Запорізькій атомній електростанції. За 60 метрів від реактора №5 вони розташували бронетранспортери.

Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. Вони нагадали, що найбільшу в Європі АЕС було захоплено ще на початку березня.

– Знімки від 21 серпня показали, що Росія зберегла посилену військову присутність на об’єкті, а бронетранспортери було розташовано в межах 60 метрів від реактора №5. Російські солдати, ймовірно, намагалися приховати машини, припаркувавши їх під повітряними трубами та містками, – зазначили у розвідці.

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Експерти вважають, що РФ, ймовірно, готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС із пропагандистською метою.

– Поки Росія окупує ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реакторів, ймовірно, залишаться порушення систем охолодження, пошкодження резервного джерела живлення або помилки працівників, які працюють під тиском, – додали у Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3fhM5JyOS6 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022

Крім того, на супутниковому знімку, який опублікувало видання The Guardian, видно, що російські транспортні засоби припарковані у турбінних залах двох діючих реакторів та під високими майданчиками між реакторами.

Нагадаємо, що окупанти розробили детальний план відключення ЗАЕС від енергомережі України, ризикуючи катастрофічним виходом з ладу систем охолодження.