Російські загарбники зберегли посилену військову присутність на Запорізькій атомній електростанції. За 60 метрів від реактора №5 вони розташували бронетранспортери.

Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. Вони нагадали, що найбільшу в Європі АЕС було захоплено ще на початку березня.

Експерти вважають, що РФ, ймовірно, готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС із пропагандистською метою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2022

