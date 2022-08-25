Серпень, 25 в 10:06

Росія розробила детальний план відключення тимчасово окупованої Запорізької атомної станції від енергомережі України, ризикуючи катастрофічним виходом з ладу систем охолодження.

Про це повідомив президент державного підприємства НАЕК Енергоатом Петро Котін в інтерв’ю The Guardian.

– Вони представили робітникам АЕС план, а вже вони передали його нам. Передумовою цього плану було серйозне пошкодження всіх ліній, які з’єднують Запорізьку АЕС з українською системою, – сказав він.

Котін побоюється, що російські військові зараз атакують ці зв’язки, щоб втілити цей сценарій у реальність.

Зараз дивляться

За його словами, електричні зв’язки станції вже перебувають у критичній ситуації: три з чотирьох основних ліній, що з’єднують її з українською мережею, були обірвані під час війни, а також дві з трьох резервних ліній, що з’єднують її з традиційною електростанцією, також не працюють.

Російський план повністю відключити станцію підвищить ризик катастрофічного збою, залишивши її залежною від єдиного джерела електроенергії для охолодження реакторів.

– Ви не можете відразу переключитися з однієї системи на іншу. Потрібно вимкнути все з одного боку, а потім почати перемикатися з іншого боку, – додав він.

Під час переходу між мережевими системами електростанція буде залежати лише від резервного дизельного генератора, без додаткових опцій, якщо він не вийде. Уже через 90 хвилин без електроенергії реактори досягають небезпечної температури.

– Під час цього відключення станція не буде підключена до джерела живлення, і це є причиною небезпеки. Якщо не забезпечити охолодження протягом півтори години, то у вас вже буде танення, – сказав Котін.

Зазначимо, що 24 серпня посли країн G7 закликали РФ негайно припинити всі військові дії та вивести своїх військових і техніку із ЗАЕС та Енергодару, а також повернути Україні повний контроль над станцією.