Серпень, 25 в 18:05

Станом на 14:30 25 серпня радіаційний фон в Енергодарі відповідає природним показникам.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

– До уваги енергодарців. Станом на 14:30 радіаційний фон в місті становить 10,4 мікрорентгена на годину, що відповідає природному. Просимо без окремих рекомендацій не вживати препарат калію йодиду – в цьому зараз немає потреби! – написав він.

Нагадаємо, перед цим Держінспекція ядерного регулювання України повідомила, що на Запорізькій атомній електростанції відбулось знеструмлення через відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ Дніпровська.

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Після знеструмлення відключився енергоблок №5 ВП Запорізька, що призвело до спрацювання аварійного захисту на станції. Водночас енергоблок №6 ЗАЕС був переведений на живлення власних потреб.

Згодом, о 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії ПЛ-750 кВ Дніпровська енергоблок №6 був підключений до мережі, але вже о 14:14 відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ Дніпровська. Це також спровокувало відключення енергоблока №6 від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту.

Раніше The Guardian із посиланням на президента НАЕК Енергоатом писала, що Росія має детальний план з відключення Запорізької АЕС від української мережі.

Джерела: Дмитро Орлов, Державна інспекція ядерного регулювання України