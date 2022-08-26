Август, 26 в 14:19

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ для расширения российской армии из-за того, что ожидает, что война с Украиной будет затяжной.

Об этом пишет The New York Times.

– Путин в четверг приказал резко увеличить численность российских вооруженных сил, что является отказом от многолетних усилий Кремля по сокращению раздутой армии и последним признаком того, что он готовится к затяжной войне в Украине, где Россия понесла большие потери, – сказано в материале.

Отмечается, что это – первый такой указ за последние пять лет, при этом официальные российские лица никак не объясняют такой шаг.

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Кроме того, пропагандистские СМИ в целом мало о нем упоминают.

Журналисты подчеркивают, что Путин издал этот указ в то время, когда он “как никогда далек от своей цели” захватить всю или большую часть Украины.

– Это не тот шаг, который вы делаете, когда ожидаете быстрого окончания своей войны, – заявил исследователь политики в RAND Corporation Дара Массикот, добавив, что “это то, что вы делаете, когда составляете какой-то план затяжного конфликта”.

В New York Times пишут, что также появляется все больше свидетельств того, что российская война против Украины может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

– Наступление России на востоке и юге замедлилось до минимума, и ни одна из сторон не проявила готовности к переговорам или компромиссу, – резюмировали в издании.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 августа подписал указ, согласно которому увеличил численность российской армии до 1,15 млн человек.

Институт войны считает, что таким образом глава Кремля пытается избежать объявления всеобщей мобилизации, чтобы провести мобилизацию населения и расширение резервов скрытно.

Минобороны Украины в ответ на эту информацию посоветовало России “закупить побольше мешков для трупов”.