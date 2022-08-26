Серпень, 26 в 14:19

Президент Російської Федерації Володимир Путін видав указ про розширення російської армії через те, що очікує, що війна з Україною буде затяжною.

Про це пише The New York Times.

– Путін у четвер наказав різко збільшити чисельність російських збройних сил, що є відмовою від багаторічних зусиль Кремля щодо скорочення роздутої армії та останньою ознакою того, що він готується до затяжної війни в Україні, де Росія зазнала великих втрат, – сказано у матеріалі.

Зазначається, що це перший такий указ за останні п’ять років, при цьому офіційні російські особи ніяк не пояснюють такий крок.

Зараз дивляться

Крім того, пропагандистські ЗМІ загалом мало про нього згадують.

Журналісти наголошують, що Путін видав цей указ у той час, коли він “як ніколи далекий від своєї мети” захопити всю або більшу частину України.

– Це не той крок, який ви робите, коли очікуєте на швидке закінчення своєї війни, – заявив дослідник політики в RAND Corporation Дара Массікот, додавши, що “це те, що ви робите, коли складаєте якийсь план затяжного конфлікту”.

У New York Times пишуть, що також з’являється все більше свідчень, що російська війна проти України може затягтися до наступної зими і навіть довше.

– Наступ Росії на сході та півдні сповільнився до мінімуму, і жодна зі сторін не виявила готовності до переговорів чи компромісу, – резюмували у виданні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 25 серпня підписав указ, згідно з яким збільшив чисельність російської армії до 1,15 млн осіб.

Інститут війни вважає, що таким чином глава Кремля намагається уникнути оголошення загальної мобілізації, щоб провести мобілізацію населення та розширення резервів потай.

Міноборони України у відповідь на цю інформацію порадило Росії “закупити більше мішків для трупів”.