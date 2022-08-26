Август, 26 в 13:42

Президент России Владимир Путин не рассматривает вопрос о прекращении войны против Украины. Об этом свидетельствует подписание им указа о привлечении в армию РФ около 130 тыс. человек.

Об этом заявил военный аналитик Сергей Грабский ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Это означает, что путинский режим не рассматривает вопрос прекращения каких-либо агрессивных действий против Украины. Если мы внимательно посмотрим, то в среднем это количество людей, на которое увеличивается российская армия — это и тот контингент, который воюет на территории Украины, — отметил он.

По его словам, решение увеличить армию связано с тем, что противник хочет контролировать и другие направления для того, чтобы обеспечивать существование самого государства.

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— Чтобы залатать дыры, они вынуждены идти на такие непопулярные шаги как увеличение армии. Также речь идет о возобновлении позиций России или попытках это сделать и в Центральной Азии, на Закавказье, например, на Дальнем Востоке, — добавил эксперт.

Грабский говорит, что также расширяется возможность добавления новых призывников, которые могут подписать контракт и таким образом увеличить количество пушечного мяса.

Он утверждает, что РФ готовится продолжать войну годами. Речь идет о минимум годе, а может даже и двух, если готовить о темпах, которыми увеличивается российская армия.

Также Грабский подчеркнул, что перелом в войне произошел в марте, когда РФ не смогла выполнить свои стратегические задачи и обрекла себя на поражение.

В то же время в отношении оперативной операции противник практически использовал свои наступательные возможности. Так, они продолжают пытаться наступать на Донецком направлении, но на других – они не способны вести широкомасштабные наступательные действия.

Напомним, что Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн 39 тыс. человек. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.