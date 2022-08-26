Август, 26 в 10:06

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, украинские защитники ликвидировали уже около 46 250 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 400 захватчиков, семь вражеских танков, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

танки – 1 936 (+7);

боевые бронированные машины – 4 251 (+6);

артиллерийские системы – 1040 (+3);

РСЗО – 272;

средства ПВО – 148;

самолеты – 234;

вертолеты – 202;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6);

крылатые ракеты – 196;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 162 (+2);

специальная техника – 99.

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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