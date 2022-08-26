Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ за прошлые сутки уничтожили 400 оккупантов и семь вражеских танков

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, украинские защитники ликвидировали уже около 46 250 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 400 захватчиков, семь вражеских танков, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Сейчас смотрят

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

  • танки – 1 936 (+7);
  • боевые бронированные машины – 4 251 (+6);
  • артиллерийские системы – 1040 (+3);
  • РСЗО – 272;
  • средства ПВО – 148;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 202;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 162 (+2);
  • специальная техника – 99.

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка