ВСУ за прошлые сутки уничтожили 400 оккупантов и семь вражеских танков
С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, украинские защитники ликвидировали уже около 46 250 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 400 захватчиков, семь вражеских танков, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 936 (+7);
- боевые бронированные машины – 4 251 (+6);
- артиллерийские системы – 1040 (+3);
- РСЗО – 272;
- средства ПВО – 148;
- самолеты – 234;
- вертолеты – 202;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6);
- крылатые ракеты – 196;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 162 (+2);
- специальная техника – 99.
Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Донецком направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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