ЗСУ за минулу добу знищили 400 окупантів та сім ворожих танків
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, українські захисники ліквідували вже близько 46 250 російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За минулу добу ЗСУ вдалося знищити 400 загарбників, сім ворожих танків, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.
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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 936 (+7);
- бойові броньовані машини ‒ 4 251 (+6);
- артилерійські системи – 1 040 (+3);
- РСЗВ – 272;
- засоби ППО – 148;
- літаки – 234;
- гелікоптери – 202;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6);
- крилаті ракети – 196;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 162 (+2);
- спеціальна техніка – 99.
Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Донецькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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