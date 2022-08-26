Серпень, 26 в 10:06

З початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, українські захисники ліквідували вже близько 46 250 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За минулу добу ЗСУ вдалося знищити 400 загарбників, сім ворожих танків, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 936 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 4 251 (+6);

артилерійські системи – 1 040 (+3);

РСЗВ – 272;

засоби ППО – 148;

літаки – 234;

гелікоптери – 202;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6);

крилаті ракети – 196;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 162 (+2);

спеціальна техніка – 99.

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Донецькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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