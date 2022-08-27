Август, 27 в 8:00

За прошедшие сутки российские военные потерпели поражение сразу на шести направлениях фронта.

В частности, отошли оккупанты после неудачной попытки штурмом продвинуться в направлении Дементиевки на Харьковском направлении.

Отбили Вооруженные силы Украины и попытку наступления врага в сторону Григоровки на Краматорском направлении.

Сейчас смотрят

Не смогли отдельные подразделения армии РФ улучшить тактическое положение в сторону Соледара, Зайцево и Майорска на Бахмутском направлении.

– Получили отпор и откатились назад оккупанты после попыток наступательными действиями продвинуться в сторону Невельского на Авдеевском направлении, – отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Не увенчался у россиян успехом наступательный бой в сторону Пречистовки на Новопавловском направлении.

На Южнобужском направлении украинские защитники обнаружили и обезвредили группу оккупантов, которые пытались вести разведку в районе Потемкиного.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.