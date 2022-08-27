После отпора бежали назад: РФ потерпела поражение на 6 направлениях фронта
За прошедшие сутки российские военные потерпели поражение сразу на шести направлениях фронта.
В частности, отошли оккупанты после неудачной попытки штурмом продвинуться в направлении Дементиевки на Харьковском направлении.
Отбили Вооруженные силы Украины и попытку наступления врага в сторону Григоровки на Краматорском направлении.
Не смогли отдельные подразделения армии РФ улучшить тактическое положение в сторону Соледара, Зайцево и Майорска на Бахмутском направлении.
– Получили отпор и откатились назад оккупанты после попыток наступательными действиями продвинуться в сторону Невельского на Авдеевском направлении, – отмечают в Генеральном штабе ВСУ.
Не увенчался у россиян успехом наступательный бой в сторону Пречистовки на Новопавловском направлении.
На Южнобужском направлении украинские защитники обнаружили и обезвредили группу оккупантов, которые пытались вести разведку в районе Потемкиного.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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