Після відсічі тікали назад: РФ зазнала поразки на 6 напрямках фронту
Упродовж минулої доби російські військові зазнали поразки одразу на шести напрямках фронту.
Зокрема, відійшли окупанти після невдалої спроби штурмом просунутися в напрямку Дементіївки на Харківському напрямку.
Відбили Збройні сили України й спробу наступу ворога в бік Григорівки на Краматорському напрямку.
Не змогли окремі підрозділи армії РФ покращити тактичне положення в бік Соледара, Зайцевого та Майорська на Бахмутському напрямку.
– Отримали відсіч та відкотились назад окупанти після намагань наступальними діями просунутись у бік Невельського на Авдіївському напрямку, – зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.
Не увінчався у росіян успіхом наступальний бій у бік Пречистівки на Новопавлівському напрямку.
На Південнобузькому напрямку українські захисники виявили та знешкодили групу окупантів, які намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.
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