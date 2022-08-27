Після відсічі тікали назад: РФ зазнала поразки на 6 напрямках фронту

Серпень, 27 в 8:00

Упродовж минулої доби російські військові зазнали поразки одразу на шести напрямках фронту.

Зокрема, відійшли окупанти після невдалої спроби штурмом просунутися в напрямку Дементіївки на Харківському напрямку.

Відбили Збройні сили України й спробу наступу ворога в бік Григорівки на Краматорському напрямку.

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Не змогли окремі підрозділи армії РФ покращити тактичне положення в бік Соледара, Зайцевого та Майорська на Бахмутському напрямку.

– Отримали відсіч та відкотились назад окупанти після намагань наступальними діями просунутись у бік Невельського на Авдіївському напрямку, – зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Не увінчався у росіян успіхом наступальний бій у бік Пречистівки на Новопавлівському напрямку.

На Південнобузькому напрямку українські захисники виявили та знешкодили групу окупантів, які намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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