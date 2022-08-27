Август, 27 в 12:00

Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может помочь привлечь к ответственности российское политическое и военное руководство.

— Отдав приказ напасть на Украину, Путин совершил преступление агрессии, самое тяжелое из всех преступлений против международного мира. Это преступление не может и не должно остаться безнаказанным. Именно поэтому мы призываем наших международных партнеров поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка инициативы очень важна. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию Путина под трибунал, – сообщили в МЗС.

В марте Кулеба впервые призвал международное сообщество создать спецтрибунал для руководства РФ.

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Эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, Парламентской Ассамблеи НАТО и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Кроме того, с марта более 1,8 млн человек подписали соответствующую петицию на Avaaz — это платформа международной организации, которая продвигает действия активистов и занимается сбором подписей и рассылкой петиций по всему миру.

Петиция должна достичь отметки в 2 млн подписей. В МИД Украины указывают, что российские власти требуют от Avaaz удалить ее.

Подписать петицию с названием Путина под трибунал можно здесь.