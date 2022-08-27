Серпень, 27 в 12:00

Міністерство закордонних справ України закликає підтримати петицію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, це може допомогти притягнути до відповідальності російське політичне та військове керівництво.

– Віддавши наказ напасти на Україну, Путін вчинив злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може і не має залишитися безкарним. Саме тому ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Світова громадська підтримка ініціативи дуже важлива. Ми закликаємо людей по всьому світу підписати петицію Путіна під трибунал, – повідомили в МЗС.

У березні Кулеба вперше закликав міжнародну спільноту створити Спецтрибунал для керівництва РФ.

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Ця ідея отримала підтримку юридичної спільноти та громадянського суспільства, ПАРЄ, Європарламенту, Парламентської Асамблеї НАТО та Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Окрім того, з березня понад 1,8 млн людей підписали відповідну петицію на Avaaz — це платформа міжнародної організації, яка просуває дії активістів та займається збором підписів і розсиланням петицій по всьому світу.

Петиція має досягти позначки у 2 млн підписів. У МЗС України вказують, що російська влада вимагає від Avaaz видалити її.

Підписати петицію з назвою Путіна під трибунал можна тут.