Август, 27 в 14:52

Вооруженные силы Украины начнут вытеснять Россию из захваченных территорий в первой половине 2023 года.

Это произойдет из-за нехватки самого необходимого, в чем нуждается армия, за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов.

Такое мнение высказал бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк. Он объяснил, что без официального объявления войны, которую в РФ называют “специальной операцией”, всеобщая мобилизация россиян будет невозможной.

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Поэтому в России вербуют осужденных граждан, которые отбывают тюремные сроки, а также жителей бедных регионов, откуда потенциальных новобранцев на войну заманивают деньгами.

Майкл Кларк констатировал, что если Минобороны РФ не проведет какую-либо масштабную мобилизацию, то Россию начнут вытеснять с захваченных украинских территорий в первой половине следующего года.

Также он добавил, что, по предварительным оценкам, даже запаса артиллерийских систем россиянам хватит всего на 20-24 месяца.

Источник: Sky News