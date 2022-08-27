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Факты / Украина

РФ не хватает людей и оружия: британский эксперт рассказал, когда россиян вытеснят из Украины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ не хватает людей и оружия: британский эксперт рассказал, когда россиян вытеснят из Украины
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины начнут вытеснять Россию из захваченных территорий в первой половине 2023 года.

Это произойдет из-за нехватки самого необходимого, в чем нуждается армия, за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов.

Такое мнение высказал бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк. Он объяснил, что без официального объявления войны, которую в РФ называют “специальной операцией”, всеобщая мобилизация россиян будет невозможной.

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Поэтому в России вербуют осужденных граждан, которые отбывают тюремные сроки, а также жителей бедных регионов, откуда потенциальных новобранцев на войну заманивают деньгами.

Майкл Кларк констатировал, что если Минобороны РФ не проведет какую-либо масштабную мобилизацию, то Россию начнут вытеснять с захваченных украинских территорий в первой половине следующего года.

Также он добавил, что, по предварительным оценкам, даже запаса артиллерийских систем россиянам хватит всего на 20-24 месяца.

Источник: Sky News

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