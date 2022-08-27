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Факти / Україна

РФ не вистачає людей і зброї: британський експерт розповів, коли росіян витіснять з України

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ не вистачає людей і зброї: британський експерт розповів, коли росіян витіснять з України
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України почнуть витісняти Росію із захоплених територій у першій половині 2023 року.

Це станеться через брак найнеобхіднішого, чого потребує армія, за винятком хіба що артилерійських стволів і боєприпасів.

Таку думку висловив колишній керівник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк. Він пояснив, що без офіційного оголошення війни, яку в РФ називають “спеціальною операцією”, загальна мобілізація росіян буде неможливою.

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Тому в Росії вербують засуджених громадян, які відбувають тюремні терміни, а також мешканців бідних регіонів, звідки потенційних новобранців на війну заманюють грошима.

Майкл Кларк констатував: якщо Міноборони РФ не проведе якусь масштабну мобілізацію, то Росію почнуть витісняти із захоплених українських територій у першій половині наступного року.

Також він додав, що, за попередніми оцінками, навіть запасу артилерійських систем росіянам вистачить лише на 20-24 місяці.

Джерело: Sky News

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