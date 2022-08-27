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Факты / Украина

РФ ночью обстреляла центр Харькова – Терехов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Нацполиция

Ночью 27 августа российские войска обстреляли ракетами Харьков.

Под ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

– Предварительно, без жертв и пострадавших, – сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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