Август, 27 в 6:07

Ночью 27 августа российские войска обстреляли ракетами Харьков.

Под ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

– Предварительно, без жертв и пострадавших, – сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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