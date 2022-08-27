РФ ночью обстреляла центр Харькова – Терехов
Фото: Нацполиция
Ночью 27 августа российские войска обстреляли ракетами Харьков.
Под ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах.
– Предварительно, без жертв и пострадавших, – сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.
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