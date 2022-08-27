Август, 27 в 20:46

27 августа российские военные нанесли ракетный удар по Никополю. Они выпустили две ракеты “земля-воздух”. В результате атаки было повреждено админздание и две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории.

В результате обстрела пострадавших нет.

– Также из ствольной артиллерии враг ударил по Марганецкой общине. Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков зданий и линии электропередач, — сообщил заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук.

В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Апостоловской общинах. Обошлось без жертв и разрушений.

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Лукашук отметил, что есть и хорошие новости – в Томаковской общине сегодня ВСУ сбили беспилотник россиян.

— В других районах Днепропетровщины вражеские атаки не зафиксированы. Ситуация на границах области полностью контролируется Вооруженными Силами Украины. Критическая инфраструктура в регионе функционирует бесперебойно, – отметил он.

РФ выпустила ракеты по Никополю — повреждено админздание и две многоэтажки / 2 фотографии

Источник: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук