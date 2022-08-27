РФ випустила ракети по Нікополю – пошкоджена адмінбудівля та дві багатоповерхівки
27 серпня російські військові завдали ракетного удару по Нікополю. Вони випустили дві ракети “земля-повітря”. В результаті атаки була пошкоджена адмінбудівля та дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
– Також зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач, – повідомив заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук.
У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Без жертв, без руйнувань.
Лукашук зазначив, що є і хороші новини – у Томаківській громаді сьогодні ЗСУ збили безпілотник росіян.
– В інших районах Дніпропетровщини ворожих атак не зафіксовано. Ситуація на кордонах області повністю контрольована Збройними силами України. Критична інфраструктура в регіоні функціонує безперебійно, – зазначив він.
Джерело: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук