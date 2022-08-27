Август, 27 в 9:55

По состоянию на утро 27 августа два блока Запорожской атомной электростанции работают на мощностях, регулируемых диспетчером Укрэнерго.

По информации начальника смены Запорожской АЭС, 26 августа с 16:30 до 17:40 российско-оккупационные войска снова обстреляли площадку станции. Снаряды попали в крышу спецкорпуса №1 и теплотрассу.

Кроме того, в Госатомрегулировании сообщили, что с 23:50 до 01:30 были обстрелы территории ЗАЭС, в частности в районе спецкорпуса №2 и в районе эстакады между спецкорпусом и блоком №2.

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Сейчас объем повреждений устанавливается.

Между тем в Запорожской областной военной администрации сообщили, что радиационный фон на территории области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Показатели не превышают свойственный для этих территорий фон.

Вечером 26 августа во время своего традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается очень рискованной и опасной.

По его словам, любое отключение станции от сети или другие действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию ​​в шаг от катастрофы.

Владимир Зеленский отметил важность прибытия на станцию ​​миссии МАГАТЭ.

Источник: Госатомрегулирование