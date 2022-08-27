Серпень, 27 в 9:55

Станом на ранок 27 серпня два блоки Запорізької атомної електростанції працюють на потужностях, що регулюються диспетчером Укренерго.

За інформацією начальника зміни Запорізької АЕС, 26 серпня з 16:30 до 17:40 год російсько-окупаційні війська знову обстріляли майданчик станції. Снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 і теплотрасу.

Крім того, у Держатомрегулюванні повідомили, що з 23:50 до 01:30 відбулися обстріли території ЗАЕС, зокрема в районі спецкорпусу №2 та в районі естакади між спецкорпусом та блоком №2.

Зараз дивляться

Наразі обсяг пошкоджень встановлюється.

Тим часом у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що радіаційний фон на території області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Показники є такими, які не перевищують властивий для цих територій природний фон.

Ввечері 26 серпня під час свого традиційного відеозвернення президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається дуже ризикованою і небезпечною.

За його словами, будь-яке відключення станції від мережі або інші дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи.

Володимир Зеленський наголосив на важливості прибуття на станцію місії МАГАТЕ.

Джерело: Держатомрегулювання