Август, 27 в 8:42

Власти Киева готовятся к возможной принудительной эвакуации жителей отдельных районов.

Речь идет, в частности, о тех, кто живет рядом с объектами критической инфраструктуры.

– Люди, которые живут возле объектов критической инфраструктуры, должны понимать, что по этим объектам могут нанести удар, – говорит директор департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук.

Вместе с тем, добавляет чиновник, каждый самостоятельно решает, нужно ли возвращаться в город и жить рядом с этими зданиями.

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Тем временем в каждом районе Киева работают специальные эвакуационные комиссии.

Членов этих комиссий тренируют, чтобы они понимали, как проводить эвакуацию отдельного района или города в целом.

– Система должна быть готова к разным вариантам, вплоть до принудительной эвакуации, – говорит Роман Ткачук.

Однако, отмечает директор департамента муниципальной безопасности, такое решение в горадминистрации пока не было принято.

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