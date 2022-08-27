Система має бути готова: у Києві розглядають варіант примусової евакуації

Серпень, 27 в 8:42

Влада Києва готується до можливої примусової евакуації жителів окремих районів.

Ідеться, зокрема, про тих, хто живе поряд з об’єктами критичної інфраструктури.

– Люди, які живуть біля об’єктів критичної інфраструктури, мають розуміти, що по цих об’єктах можуть завдати удару, – говорить директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Натомість, додає чиновник, кожен самостійно вирішує, чи треба повертатися в місто й жити поряд з цими будівлями.

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Тим часом у кожному районі Києва працюють спеціальні евакуаційні комісії.

Членів цих комісій тренують, щоб вони розуміли, як проводити евакуацію окремого району чи міста загалом.

– Система має бути готова до різних варіантів, аж до примусової евакуації, – говорить Роман Ткачук.

Однак, наголошує директор департаменту муніципальної безпеки, таке рішення в міськадміністрації поки не ухвалили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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