В Херсоне слышны взрывы возле базы оккупантов — СМИ

Август, 27 в 23:30

В Херсоне возле исправительной колонии №90 слышны мощные взрывы. Об этом сообщают жители города.

Отмечается, что от взрывов вылетели стекла в окнах нескольких зданий исправительной колонии, а также — в окнах многоквартирных жилых домов, которые расположены недалеко.

Сообщается и об активном движении автомобилей российских военных на Северном микрорайоне.

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Известно, что на территории колонии №90 оккупанты обустроили свою базу, где, вероятно, и был склад боеприпасов.

Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне.

Напомним, что 20 августа на территории Херсона прогремел ряд мощных взрывов, сообщают местные жители города.

Источник: Мост