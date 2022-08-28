В Херсоне слышны взрывы возле базы оккупантов — СМИ
Требует проверки
В Херсоне возле исправительной колонии №90 слышны мощные взрывы. Об этом сообщают жители города.
Отмечается, что от взрывов вылетели стекла в окнах нескольких зданий исправительной колонии, а также — в окнах многоквартирных жилых домов, которые расположены недалеко.
Сообщается и об активном движении автомобилей российских военных на Северном микрорайоне.
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Известно, что на территории колонии №90 оккупанты обустроили свою базу, где, вероятно, и был склад боеприпасов.
Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне.
Напомним, что 20 августа на территории Херсона прогремел ряд мощных взрывов, сообщают местные жители города.
Источник: Мост