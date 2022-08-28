У Херсоні чутно вибухи біля бази окупантів – ЗМІ

Серпень, 27 в 23:30

У Херсоні біля виправної колонії № 90 чутно потужні вибухи. Про це повідомляють мешканці міста.

Зазначається, що від вибухів повилітали шибки у вікнах кількох будівель виправної колонії, а також – у вікнах розташованих неподалік багатоквартирних житлових будинків.

Повідомляється й про активний рух автівок російських військових на Північному мікрорайоні.

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Відомо, що на території колонії №90 окупанти влаштували свою базу, де ймовірно був і склад боєприпасів.

Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні.

Нагадаємо, що 20 серпня місцеві жителі повідомляли, що на території Херсону прогриміла низка потужних вибухів, повідомляють.

Джерело: Мост