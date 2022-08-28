У Мелітополі окупанти не готові проводити псевдореферендум навіть 11 вересня – Федоров

Серпень, 27 в 22:20

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти продовжують підготовку до псевдореферендума, але в черговий раз їх плани змінюються.

– Якщо раніше вони хотіли провести псевдореферендум наприкінці серпня, то на сьогодні навіть 11 вересня вони не бачать, як його провести. Сьогодні не йдеться і про єдиний день проведення референдуму, – говорить Федоров.

Причин змін декілька. Перша і основна – низка явка і активність жителів щодо участі у цьому фейковому референдумі.

– Тому вони переформатували і хочуть робити це в рамках соціального опитування – з 11 по 17 вересня, і після цього підбивати підсумки, – повідомляє міський голова.

Також він зазначив, що російські військові стали роздавати інструкції для агітаторів, які виготовлені в Криму і в яких є деякі тонкощі.

Зараз дивляться

– В агітаційній групі, яка ходитиме має бути житель Криму, який до 2014 року проживав в Криму і вільно володіє українською мовою. Тим самим вони намагаються сказати, що ніхто не хоче задавити українське населення. Але ми розуміємо, що це чергова порція пропаганди, – каже Федоров.

Крім того, він повідомив останні данні щодо настроїв мешканців міста – Росію підтримує менше 10% людей.

– Вони хочуть і в Росії відкрити дільниці для голосування щодо Запорізької та Херсонської області. Насправді ми розуміємо, що це робиться для того, щоб легше було сфальсифікувати результати. Вони хочуть це зробити і заявити, що 110% підтримують РФ, – каже Федоров.

Фото: Міська рада Мелітополя