В Минреинтеграции рассказали, сколько тел украинских военных удалось вернуть с начала войны

Август, 27 в 17:48

С начала войны Украине удалось вернуть тела 541 погибшего украинского военного.

Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

– Через Международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника, – рассказал он.

Котенко также сообщил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из которых более 300 – защитники Азовстали.

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– Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду, – отметил Уполномоченный.

Напомним, согласно официальным данным, с начала полномасштабной войны России против Украины погибло почти девять тысяч украинских военных.

По состоянию на сегодняшнее утро у России уже 46 500 своих военных убитыми.

Фото: Патронатна служба полку Азов