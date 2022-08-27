Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Минреинтеграции рассказали, сколько тел украинских военных удалось вернуть с начала войны

Анастасия Гевко, редактор ленты
тіла захисників привезли

С начала войны Украине удалось вернуть тела 541 погибшего украинского военного.

Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

– Через Международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника, – рассказал он.

Котенко также сообщил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из которых более 300 – защитники Азовстали.

Сейчас смотрят

– Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду, – отметил Уполномоченный.

Напомним, согласно официальным данным, с начала полномасштабной войны России против Украины погибло почти девять тысяч украинских военных.

По состоянию на сегодняшнее утро у России уже 46 500 своих военных убитыми.

Читайте
Обстрелы Запорожья, ЗАЭС и Харькова: что происходит на 185-е сутки войны в Украине (онлайн)

Фото: Патронатна служба полку Азов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка