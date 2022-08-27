В Минреинтеграции рассказали, сколько тел украинских военных удалось вернуть с начала войны
С начала войны Украине удалось вернуть тела 541 погибшего украинского военного.
Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.
– Через Международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника, – рассказал он.
Котенко также сообщил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из которых более 300 – защитники Азовстали.
– Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду, – отметил Уполномоченный.
Напомним, согласно официальным данным, с начала полномасштабной войны России против Украины погибло почти девять тысяч украинских военных.
По состоянию на сегодняшнее утро у России уже 46 500 своих военных убитыми.