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Факти / Україна

У Мінреінтеграції розповіли, скільки тіл українських військових вдалося повернути з початку війни

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
тіла захисників привезли

З початку війни Україні вдалося повернути тіла 541 загиблого українського військового.

Про це йдеться у заяві Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

– Через Міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію із стороною РФ. Переговори з агресором проводити складно, але нам уже вдалося повернути 541 загиблого захисника, – розповів він.

Котенко також повідомив, що з Маріуполя доставлено 428 тіл, з яких понад 300 – захисники Азовсталі.

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– Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямів – звідусіль, – зазначив Уповноважений.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними, від початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло майже дев’ять тисяч українських військових.

Станом на сьогоднішній ранок Росія має вже 46 500 своїх військових убитими.

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Фото: Патронатна служба полку Азов

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