Враг несет большие потери в живой силе, ВСУ отразили наступление оккупантов на 6 направлениях — Генштаб

Август, 27 в 19:25

Возрастают потери российских оккупационных войск в живой силе. Из-за этого командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки.

Российские военные безуспешно пытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли. Также враг предпринял безуспешную попытку наступления в направлении Бражковки, понес потери и отошел.

На Краматорском направлении враг безуспешно вел наступление в направлении Григоровки, из-за чего вынужден был отойти.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

На Авдеевском направлении оккупанты наступательными действиями пытались продвинуться в населенных пунктах Невельское и Александрополь, успеха не имели и отошли.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки.

– Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел, — говорится в сообщении Генштаба.

На Запорожском направлении противник вел огонь возле Железнодорожного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Красного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Оккупанты обстреляли из авиации районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

— На Южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредоточивать на недопущении продвижения наших войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения, — сообщает Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

Источник: Генштаб