Ворог несе великі втрати у живій силі, ЗСУ відбили наступ окупантів на 6 напрямках – Генштаб

Серпень, 27 в 19:25

Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни.

Російські військові безуспішно намагалися провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли. Також ворог здійснив безуспішну спробу наступу у напрямку Бражківки, зазнав втрат та відійшов.

На Краматорському напрямку ворог вів наступ у напрямку Григорівки, успіху не мав та відійшов.

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На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку окупанти наступальними діями намагалися просунутися у населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мали та відійшли.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки.

– Ворог задіяв авіацію для ударів по району Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мав, відійшов, – йдеться у повідомленні Генштаба.

На Запорізькому напрямку противник піддав вогневому впливу території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

– На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення, – повідомляє Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

Джерело: Генштаб