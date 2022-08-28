Август, 28 в 19:20

На участке Подволочиск — Максимовка (Львовская железная дорога) грузовые вагоны сошли с рейс, в результате чего ограничено движение поездов и, наблюдается, задержка.

Изменения коснулись железнодорожного транспорта на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина. Там движение на время восстановительных работ будет ограничено всем поездам львовского направления.

— Если вы ожидаете своего рейса на одном из указанных вокзалов, внимательно слушайте объявление диктора: мы уже организовываем дополнительные электрички на участке Тернополь-Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого в Шепетовку, — говорится в сообщении Укрзализныци.

Ряд вечерних поездов будет следовать по маршруту через Бердичев-Шепетовку-Здолбунов и задержится в пути.

Сейчас смотрят

Изменения коснутся рейсов:

№706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);

№120 Львов — Запорожье (разворачивается на Красное);

№55 Киев — Ясиня.

На Львовской железной дороге с рельсов сошли грузовые вагоны: где изменено движение / 3 фотографии

Изменения и в графике пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.

– Просьба к пассажирам с последующими пересадками обязательно известить о них проводников, мы скоординируем процесс дальше. Все объездные маршруты уже спланированы, поэтому всех гарантированно довезем, — говорится в сообщении.

Источник: Укрзализныця

Фото: Кристина Величанская