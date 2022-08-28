На Львовской железной дороге с рельсов сошли грузовые вагоны: где изменено движение
На участке Подволочиск — Максимовка (Львовская железная дорога) грузовые вагоны сошли с рейс, в результате чего ограничено движение поездов и, наблюдается, задержка.
Изменения коснулись железнодорожного транспорта на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Казатина. Там движение на время восстановительных работ будет ограничено всем поездам львовского направления.
— Если вы ожидаете своего рейса на одном из указанных вокзалов, внимательно слушайте объявление диктора: мы уже организовываем дополнительные электрички на участке Тернополь-Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого в Шепетовку, — говорится в сообщении Укрзализныци.
Ряд вечерних поездов будет следовать по маршруту через Бердичев-Шепетовку-Здолбунов и задержится в пути.
Изменения коснутся рейсов:
- №706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);
- №120 Львов — Запорожье (разворачивается на Красное);
- №55 Киев — Ясиня.
Изменения и в графике пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.
– Просьба к пассажирам с последующими пересадками обязательно известить о них проводников, мы скоординируем процесс дальше. Все объездные маршруты уже спланированы, поэтому всех гарантированно довезем, — говорится в сообщении.
Источник: Укрзализныця
Фото: Кристина Величанская