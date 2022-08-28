Серпень, 28 в 19:20

На дільниці Підволочиськ — Максимівка (Львівська залізниця) сталося сходження вантажних вагонів, у результаті чого обмежено рух потягів і, спостерігається, затримка низки поїздів.

Зміни торкнулись залізничного транспорту на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина. Там рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх потягів львівського напрямку.

– Якщо ви очікуєте свого рейсу на одному зі вказаних вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів та затримаєттся в дорозі.

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Зміни торкнуться рейсів:

№706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);

№55 Київ — Ясіня.

Зміни й у графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

– Прохання до пасажирів з подальшими пересадками обов’язково сповістити про них провідників, ми скоординуємо процес далі. Всі об’їзні маршрути вже сплановані, тож усіх гарантовано довеземо, – йдеться у повідомленні.

На Львівській залізниці з рейок зійшли вантажні вагони: де змінено рух / 3 фотографии

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Христина Величанська