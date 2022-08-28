Август, 28 в 13:27

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не считает необходимостью создания единой армии Европейского Союза для полной замены армий стран-членов ЕС.

Об этом он заявил в интервью изданию Kronen Zeitung.

– Не обязательно нужно создавать армию ЕС. Ни одна из 27 армий не будет заменена едиными европейскими силами. Нам нужно объединить наши силы, координировать действия и лучше вкладываться в оборону. Не больше, – отметил дипломат.

По его словам, сейчас страны ЕС вместе тратят на свою оборону столько же средств, как Китай, и в четыре раза больше, чем Россия, однако из-за долгового кризиса европейские государства “вступили в фазу разоружения”.

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– Это значит, что мы не сможем решить текущие задачи. Эффективность – ключевое слово. Иначе это просто бесполезная трата денег, — добавил Боррель.

Недавно высокий представитель ЕС по внешней и оборонной политике заявил, что ЕС в дальнейшем продолжит поддерживать Украину.

Он подчеркнул, что Европейский Союз готов заплатить цену за защиту общей свободы и безопасности.

Источник: Kronen Zeitung