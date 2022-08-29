Прорвали першу лінію оборони: ЗСУ вибили полк “ДНР” з Херсонщини

Серпень, 29 в 13:11

Угруповання військ Каховка рапортує, що 109 полк так званої “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

– ЗСУ прорвали першу лінію оборони, – зазначається у відео оперативного групування Каховка.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк підтвердила, що українські військові змусили 109 полк НМ ДНР відійти зі своїх позицій.

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Також вона повідомила, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

Нагадаємо, що українська авіація напередодні завдала восьми ударів по опорних пунктах та скупченню живої сили, озброєння та техніки РФ на Півдні.

Українські захисники 28 серпня ліквідували на Півдні 41 російського загарбника, два безпілотних літальних апарати, танк Т-72, РСЗВ Ураган, шість одиниць автобронетехніки тощо.

Джерело: УНІАН

Фото: Людмила Денісова