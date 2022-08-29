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Факты / Украина

Результаты оккупантов не утешают – ISW о продвижении РФ в сторону Опытного

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Результаты оккупантов не утешают – ISW о продвижении РФ в сторону Опытного
Фото: Depositphotos

Ограниченные наземные атаки оккупационных войск на Донбассе неутешительны для российского руководства.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали заявление так называемого замминистра внутренних дел “ЛНР” Виталия Киселева о продвижении на несколько сотен метров в сторону Опытного, что на 5 км севернее Донецка.

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– Такие ограниченные результаты, вероятно, неутешительны для возглавляемых Россией сил, у которых и без того уже низкий моральный дух, хотя Киселев и убеждает, что “несмотря на то, что прогресс медленный, это лучше, чем ничего”, – отмечают эксперты.

В то же время в ISW обратили внимание на распространенные российскими источниками кадры, свидетельствующие о высоком уровне артиллерийской активности в сторону Угледара.

ISW

Те же источники сообщили, что Марьинка, что на 15 км западнее Донецка, в ближайшие дни может стать одним из направлений продвижения оккупационных сил.

Мар'їнка

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

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