Результаты оккупантов не утешают – ISW о продвижении РФ в сторону Опытного
Ограниченные наземные атаки оккупационных войск на Донбассе неутешительны для российского руководства.
Так аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали заявление так называемого замминистра внутренних дел “ЛНР” Виталия Киселева о продвижении на несколько сотен метров в сторону Опытного, что на 5 км севернее Донецка.
– Такие ограниченные результаты, вероятно, неутешительны для возглавляемых Россией сил, у которых и без того уже низкий моральный дух, хотя Киселев и убеждает, что “несмотря на то, что прогресс медленный, это лучше, чем ничего”, – отмечают эксперты.
В то же время в ISW обратили внимание на распространенные российскими источниками кадры, свидетельствующие о высоком уровне артиллерийской активности в сторону Угледара.
Те же источники сообщили, что Марьинка, что на 15 км западнее Донецка, в ближайшие дни может стать одним из направлений продвижения оккупационных сил.
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Источник: ISW