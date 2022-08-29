Результати окупантів не втішають – ISW про просування РФ у бік Опитного

Серпень, 29 в 11:46

Обмежені наземні атаки окупаційних військ на Донбасі є невтішними для російського керівництва.

Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували заяву так званого заступника міністра внутрішніх справ “ЛНР” Віталія Кисельова про просування на кілька сотень метрів у бік Опитного, що на 5 км північніше Донецька.

Зараз дивляться

– Такі обмежені результати, імовірно, є невтішними для очолюваних Росією сил, які й без того вже мають низький моральний дух, хоч Кисельов і переконує, що “попри те, що прогрес повільний, це краще, ніж нічого”, – зазначають експерти.

Водночас в ISW звернули увагу на поширені російськими джерелами кадри, що свідчать про високий рівень артилерійської активності в бік Вугледара.

Ті ж джерела повідомили, що Мар’їнка, що на 15 км західніше Донецька, найближчими днями може стати одним із напрямків просування окупаційних сил.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW