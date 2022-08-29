Серпень, 29 в 13:24

Українські військові знищили практично всі великі мости на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Тим самим вони відрізали підрозділи РФ від постачань зброї та підкріплення.

Про це поінформували в Оперативному угрупованні військ Каховка. Йдеться про Антонівський залізничний, Антонівський автомобільний та Новокаховський мости.

Збройні сили України завдавали ударів із реактивних артилерійських систем HIMARS. Наразі залишилися лише переходи для пішоходів.

Зараз дивляться

– Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму, – наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що для України це чудовий шанс повертати свої території.

Раніше керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що ситуація в південних регіонах напружена, але контролюється силами оборони України.

Вона наголосила, що вогневий контроль ЗСУ (тобто удари по мостах, командних центрах та військових складах окупантів) працює, ефективний та має результат. За словами Гуменюк, окупанти не хочуть іти в атаку.

– Ворог деморалізований, розгублений. Дуже складно йому збирати сили для майбутніх маневрів… Він, окопавшись і почуваючись більш-менш захищено серед залізобетонних конструкцій, не хоче підійматися в атаку, – наголосила Гуменюк.

Днями українські військові завдали нових ударів по Антонівському мосту. Він з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Тим часом російські окупанти намагаються збудувати поромну переправу через Дніпро біля пошкодженого ударами ЗСУ Антонівського мосту в Херсоні.

Джерело: Оперативне угруповання військ Каховка