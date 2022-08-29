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Факты / Украина

ВСУ остановили оккупантов на трех направлениях на Востоке – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ остановили оккупантов на трех направлениях на Востоке – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские военные имели ряд неудачных наступлений и штурмов на Востоке Украины.

В частности, не увенчались для российских захватчиков успехом штурмовые действия по улучшению тактического положения возле Богородичного на Славянском направлении.

С потерями отошли россияне после бессмысленной попытки разведки боем в районе Долины.

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Остановили украинские защитники врага во время наступательных боев вблизи Кодемы и Зайцево на Бахмутском направлении.

Не смогли российские войска улучшить тактическое положение и на Авдеевском направлении.

Там россияне провели безуспешные наступательные бои в районе Першотравневого.

ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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