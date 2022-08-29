ЗСУ зупинили окупантів на трьох напрямках на Сході – Генштаб

Серпень, 29 в 7:36

Протягом минулої доби російські військові мали низку невдалих наступів та штурмів на Сході України.

Зокрема, не увінчались для російських загарбників успіхом штурмові дії задля покращення тактичного положення біля Богородичного на Слов’янському напрямку.

Із втратами відійшли росіяни після безглуздої спроби розвідки боєм у районі Долини.

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Зупинили українські захисники ворога під час наступальних боїв поблизу Кодеми та Зайцевого на Бахмутському напрямку.

Не змогли російські війська покращити тактичне положення і на Авдіївському напрямку.

Там росіяни провели безуспішні наступальні бої в районі Першотравневого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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