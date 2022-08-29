Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ зупинили окупантів на трьох напрямках на Сході – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ зупинили окупантів на трьох напрямках на Сході – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські військові мали низку невдалих наступів та штурмів на Сході України.

Зокрема, не увінчались для російських загарбників успіхом штурмові дії задля покращення тактичного положення біля Богородичного на Слов’янському напрямку.

Із втратами відійшли росіяни після безглуздої спроби розвідки боєм у районі Долини.

Зараз дивляться

Зупинили українські захисники ворога під час наступальних боїв поблизу Кодеми та Зайцевого на Бахмутському напрямку.

Не змогли російські війська покращити тактичне положення і на Авдіївському напрямку.

Там росіяни провели безуспішні наступальні бої в районі Першотравневого.

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка