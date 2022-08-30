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Факты / Украина

Под утро в Харьковской области раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Под утро в Харьковской области раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 30 августа в Харьковской области прогремели взрывы.

Громкие звуки люди услышали во время относительно короткой воздушной тревоги, что длилась с 03:49 до 04:16.

Очевидцы предполагают, что регион российские оккупанты могли атаковать из артиллерии, поскольку информации о запуске ракет не было.

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