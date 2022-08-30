Під ранок у Харківській області пролунали вибухи

Серпень, 30 в 6:33

Уночі 30 серпня в Харківській області пролунали вибухи.

Гучні звуки люди почули під час відносно короткої повітряної тривоги, яка тривала з 03:49 до 04:16.

Очевидці припускають, що регіон російські окупанти могли атакувати з артилерії, оскільки інформації про запуск ракет не було.

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