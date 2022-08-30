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Факти / Україна

Під ранок у Харківській області пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Під ранок у Харківській області пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 30 серпня в Харківській області пролунали вибухи.

Гучні звуки люди почули під час відносно короткої повітряної тривоги, яка тривала з 03:49 до 04:16.

Очевидці припускають, що регіон російські окупанти могли атакувати з артилерії, оскільки інформації про запуск ракет не було.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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