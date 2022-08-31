Британская разведка подтвердила успешное наступление ВСУ на юге Украины

Август, 31 в 9:32

Британская разведка подтверждает, что ВСУ с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте.

– Согласно своей доктрине Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск, — отмечают в Минобороны Британии.

С понедельника украинские бронетанковые войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях на юге страны. Кроме того, ВСУ местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

По данным британской разведки? Россия пытается создать новые подкрепления для войны в Украине. Батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и, скорее всего, они будут переброшены в Украину.

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– Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку, — сообщает Минобороны Британии.

Источник: Министерство обороны Великобритании