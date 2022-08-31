Британська розвідка підтвердила успішний наступ ЗСУ на півдні України

Британська розвідка підтверджує, що ЗСУ з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті.

– Відповідно до своєї доктрини Росія, швидше за все, тепер спробує закрити проломи у своїй лінії, використовуючи заздалегідь визначені мобільні резервні підрозділи. Серед них, ймовірно, будуть і представники Східного угруповання військ, – зазначають у Міноборони Британії.

З понеділка українські бронетанкові війська продовжують наступ одразу на декількох напрямках на півдні країни. Крім того, ЗСУ місцями відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабо укріплену російську оборону.

За даними британської розвідки, Росія намагається створити нові підкріплення для війни в Україні. Батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під Москвою до 24 серпня, і скоріш за все, що вони будуть перекинуті на Україну.

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– Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. У 3-му армійському корпусі, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку, – повідомляє Міноборони Британії.

Джерело: Міністерство оборони Великобританії