Серпень, 31 в 20:46

Міністерство оборони України внесло до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується врегулювати питання постановки жінок на військовий облік.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента. Якщо будуть прийняті зміни – Міноборони і Генштаб їх виконають, – заявила вона.

За словами Маляр, на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

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Проте у Збройних силах залишається потреба у спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

– У разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую – йдеться про добровільну постановку на військовий облік, – додала заступниця міністра оборони.

Вона нагадала, що з 2014 року жодна жінка не потрапила на фронт примусово – лише за згодою.