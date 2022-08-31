Минус четыре склада и три десятка единиц техники: потери РФ на юге 30 августа
За прошедшие сутки украинские защитники продолжили уничтожать вражеские логистические пути, резервы и пункты управления на Юге.
Так, накануне ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем пунктам управления вражеских войск.
Украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.
Согласно подтвержденным данным, в течение 30 августа на Юге Украины ликвидировано 117 российских захватчиков.
Кроме того, у армии России стало меньше на 32 единицы техники.
Вооруженные силы Украины накануне сожгли:
- девять танков Т-72,
- три реактивных системы залпового огня Град,
- самоходную пушку Гиацинт-С,
- самоходную гаубицу Мста-С,
- 18 единиц авто-бронетехники.
Уничтожены четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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