Август, 31 в 7:06

За прошедшие сутки украинские защитники продолжили уничтожать вражеские логистические пути, резервы и пункты управления на Юге.

Так, накануне ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем пунктам управления вражеских войск.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

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Согласно подтвержденным данным, в течение 30 августа на Юге Украины ликвидировано 117 российских захватчиков.

Кроме того, у армии России стало меньше на 32 единицы техники.

Вооруженные силы Украины накануне сожгли:

девять танков Т-72,

три реактивных системы залпового огня Град,

самоходную пушку Гиацинт-С,

самоходную гаубицу Мста-С,

18 единиц авто-бронетехники.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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