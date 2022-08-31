Мінус чотири склади та три десятки одиниць техніки: втрати РФ на півдні 30 серпня
Упродовж минулої доби українські захисники продовжили знищувати ворожі логістичні шляхи, резерви та пункти управління на Півдні.
Так, напередодні ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ.
Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.
Згідно з підтвердженими даними, протягом 30 серпня на Півдні України ліквідовано 117 російських загарбників.
Крім того, в армії Росії стало менше на 32 одиниці техніки.
Збройні сили України напередодні спалили:
- дев’ять танків Т-72,
- три реактивні системи залпового вогню Град,
- самохідну гармату Гіацинт-С,
- самохідну гаубицю Мста-С,
- 18 одиниць авто-бронетехніки.
Знищено також чотири склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.
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