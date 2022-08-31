Мінус чотири склади та три десятки одиниць техніки: втрати РФ на півдні 30 серпня

Серпень, 31 в 7:06

Упродовж минулої доби українські захисники продовжили знищувати ворожі логістичні шляхи, резерви та пункти управління на Півдні.

Так, напередодні ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ.

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

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Згідно з підтвердженими даними, протягом 30 серпня на Півдні України ліквідовано 117 російських загарбників.

Крім того, в армії Росії стало менше на 32 одиниці техніки.

Збройні сили України напередодні спалили:

дев’ять танків Т-72,

три реактивні системи залпового вогню Град,

самохідну гармату Гіацинт-С,

самохідну гаубицю Мста-С,

18 одиниць авто-бронетехніки.

Знищено також чотири склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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